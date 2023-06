Berlusconi: feretro attraverserà Milano, Mattarella ultimo ad entrare in Duomo**

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Il feretro di Silvio Berlusconi attraverserà Milano, scortato dai famigliari che saranno a bordo delle auto che seguiranno il corteo funebre che muoverà da Villa San Martino, la residenza di Arcore. I famigliari dell’ex premier prenderanno poi posto nelle prime file alla destra dell’altare del Duomo -compresa l’attuale compagna Marta Fascina e l’ex moglie Veronica Lario- al lato opposto le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come da cerimoniale, sarà l’ultimo ad entrare in Duomo per le esequie.