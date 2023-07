Berlusconi: Gasparri, ‘pentitismo politico di Renzi non commuove nessuno’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “È mezzogiorno di mercoledì e oggi Renzi non ha ancora fatto un’ipocrita dichiarazione per condannare le persecuzioni giudiziarie, perfino postume, ai danni di Berlusconi. Peccato che quando Berlusconi era operativo, Renzi in Parlamento urlò ‘game over’ plaudendo alla iniqua e vergognosa estromissione di Berlusconi dal Senato. La sua campagna postuma è veramente ridicola. Questo pentitismo politico non commuove nessuno”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente di Palazzo Madama.

“Renzi si occupi del suo fallimento politico e faccia qualche conferenza all’estero in più. I suoi tentativi di solidarietà postuma a Berlusconi non incantano nessuno. Anzi ci spieghi del disastro di Open Fiber che addebiteremo a lui e alle sue scelte errate. Diffidando la Cassa depositi e prestiti e l’attuale governo, che non ha alcuna colpa, dal versare soldi per porre riparo ai danni che ha fatto Renzi”, conclude Gasparri.