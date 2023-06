Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “Riposa in pace Mr. Berlusconi. Per sempre grato per l’opportunità che mi hai dato di giocare per il tuo iconico club”. Così sui suoi profili social l’ex attaccante del Milan Ruud Gullit ricorda Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni. Gullit con Marco Van Basten e Frank Rijkaard ha formato lo storico trio degli olandese del Milan di Arrigo Sacchi.