Berlusconi: in GU decreto per suppletive seggio Monza, resta nodo candidato

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che fissa per domenica 22 e lunedì 23 ottobre prossimi l’elezione suppletiva per il collegio senatoriale di Monza rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. ”I comizi per l’elezione suppletiva del Senato nel collegio uninominale n.6 della Regione Lombardia”, si legge nel provvedimento, ”sono convocati per il 22 e il 23 ottobre 2023”.

Allo stato il centrodestra non ha ancora espresso il nome che sostituirà il Cav: di certo, raccontano, sarà una candidatura gradita dalla famiglia del leader azzurro. Nelle scorse settimane sono girati i nomi di Paolo Berlusconi, fratello minore dell’ex premier, dell’attuale ad del Monza Adriano Galliani (ma le sue quotazioni sembrerebbero in discesa perché per occupare il seggio senatoriale dovrebbe dimettersi dal cda di Fininvest dove è stato recentemente confermato) e dell’avvocato romano Fabio Roscioli, neo tesoriere di Forza Italia.