Berlusconi: Infantino, ‘un visionario, ha sognato e poi ha trasformato i pensieri in realtà’

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “C’è una frase che viene sempre citata dai giocatori che, nel tempo, hanno costruito la grandezza e i successi del Milan. Le parole che Silvio Berlusconi diceva loro al primo incontro in assoluto: “la nostra missione sarà quella di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco”. Con quella u, che tutti consideravano un vezzo. Molti lo guardavano come un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri, e infatti è diventato il presidente più vincente nella storia del club. Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno, perché nei sogni le dimensioni non contano. Possono anche essere contenuti dentro una piccola città. Lo voglio ricordare proprio così, come la persona che -nel nostro amato sport – ha sognato e poi ha trasformato i pensieri in realtà”. Questo il ricordo del presidente della Fifa, Gianni Infantino, di Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni. “Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quel gioco straordinario. Anzi, quel giuoco”, ha concluso il numero uno del calcio mondiale su Instagram.