Berlusconi: Lupi, ‘la sua lezione continua a ispirarci’

12 Giugno 2025

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Silvio Berlusconi è stato un protagonista della storia recente in Italia e sullo scenario internazionale, un politico di grande spessore e uno statista, come molti suoi oppositori gli hanno riconosciuto nel corso degli anni. La sua lezione non è stata dimenticata e continua a ispirare la nostra azione politica e quella di tutto il centrodestra, che fondò più di venti anni fa con una intuizione geniale”. Lo ha afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.