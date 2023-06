Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un capitolo lungo e significativo della storia politica italiana. Sono vicina ai figli, alle persone a lui più care, ai colleghi e al popolo di Forza Italia per la perdita del loro leader. Non sono mai stata dalla sua parte politica nè l’ho mai votato ma ne ho sempre riconosciuto tenacia, generosità e capacità di mettersi in gioco”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.