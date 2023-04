Berlusconi: Mulè, ‘Fi è lui e tale rimarrà’

Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi ci ha insegnato che esiste solo un adesione reale a valori per noi fondanti: il garantismo, la libertà, l’atlantismo e l’europeismo. Sono tutti valori impersonati dal presidente Berlusconi, non si è mai posta la questione di una sua successione perché oggi Forza Italia è Berlusconi e tale rimarrà”. Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, a Rainews, rispondendo alla domanda sul futuro del partito.

“Il futuro -aggiunge- risiede nella capacità di portare a tutti i tavoli, in Italia e in Europa, la centralità dei valori che esprime Forza Italia. “Sicuramente non ci sono automatismi, e chi si pone oggi il problema non fa l’interesse di Forza Italia e peraltro dimostra una visione miope del futuro, rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi mesi e anni. Mi piace pensare e credo che Forza Italia manterrà intatta la sua identità, perché viceversa sarebbe un tradimento dei trent’anni di vita politica di Silvio Berlusconi”.

“Il presidente -conclude Mulè- ha una tempra straordinaria e quindi, anche questa volta, sono certo che ne uscirà bene, in salute e riprenderà al più presto la sua vita normale”.