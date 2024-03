Berlusconi: Nevi, ‘lascito politico e morale con visiobe straordinaria’

24 Marzo 2024

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Un lascito politico e morale importante, una visione straordinaria, e una eredità politica preziosa che con umiltà ma determinazione siamo ancora più convinti sia necessario a portare avanti. Siamo grati a Marina Berlusconi per aver voluto far conoscere e condividere la forza straordinaria non solo di un padre, ma di un politico che amava profondamente il suo Paese, che non si è mai arreso e che fino all’ultimo ha lavorato per il suo partito e per l’Italia”. Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

“Avanti così, dunque, come stiamo facendo, nel suo solco -aggiunge- e ispirati dalla sua forza e visione, consapevoli che siamo tutti parte della sua straordinaria eredità”.