Berlusconi: notte tranquilla a due settimane dal ricovero

Milano, 19 apr. – (Adnkronos) – Silvio Berlusconi ha trascorso una notte “tranquilla”, la quattordicesima da quando lo scorso 5 aprile è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi – a quanto si apprende da fonti sanitarie – non è previsto alcun bollettino sulle condizioni dell’ex premier. L’ultimo, diramato lunedì, ufficializzava il trasferimento di Berlusconi dalla terapia intensiva, dove è rimasto 12 giorni, a un reparto di degenza ordinaria.