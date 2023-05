Berlusconi: notte tranquilla dopo incontri di ieri con Meloni e Salvini

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, dopo gli incontri politici di ieri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini.

Oggi è il 41esimo giorno all’ospedale San Raffaele per il presidente di Forza Italia, ricoverato lo scorso 5 marzo per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Si attende un nuovo bollettino sulle sue condizioni di salute, ma non è ancora certo che possa arrivare oggi.

Per oggi, invece, è atteso l’esito del voto delle elezioni amministrative che si sono tenute ieri e proseguiranno da stamattina fino alle 15 in quasi 800 comuni italiani. Alla vigilia delle consultazioni, l’ex premier ha fatto un appello al voto ai cittadini, il secondo videomessaggio registrato dall’ospedale dopo quello mandato alla convention di Forza Italia a Milano la settimana scorsa.