Aprile 20, 2023

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Bisognerà attendere domani per avere un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Lo confermano fonti ospedaliere.

Per l’ex presidente del Consiglio, ricoverato dallo scorso 5 aprile all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare sviluppatasi nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, la degenza intanto prosegue tranquilla. Così come proseguono anche le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali.