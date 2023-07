Berlusconi: Pier Silvio, ‘io non scendo in politica, non c’è emergenza’

Luglio 5, 2023

Cologno Monzese (Mi), 5 lug.(Adnkronos) – “Assolutamente no. Io non scendo in politica”. Così, durante la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se avesse in mente una ‘discesa in campo’ dopo la scomparsa del padre Silvio, leader di Forza Italia.

“La prima questione -ha spiegato- è del tutto personale. Io penso che la politica sia un mestiere serio. E i mestieri si studiano, si imparano nel tempo. Ci vuole esperienza, non si fanno dall’oggi al domani. Non riterrei giusto dire ‘ok, per quello che è successo andiamo’”. Il secondo motivo è che, “anche ove mai fosse, non credo sia giusto lasciare le cose a metà. Mediaset sta attraversando un momento importantissimo di progetti e sviluppo e dunque ritengo che io debba rimanere qui a fare il mio mestiere”. E per finire, “il terzo motivo, il più importante, è che anche mai fosse, e così non è, dovessi sentire io un qualche tipo di chiamata, non bisogna dimenticare perché si vuole fare le cose. Per dare un servizio agli italiani? Ad oggi non c’è alcuna emergenza. Quindi non vedo perché”.

Una risposta perentoria, quindi. Che, tuttavia, affianca ad una considerazione, conversando con i giornalisti, al termine della serata: “Nei vari pensieri che ho fatto con la scomparsa di mio padre -ha detto- c’è qualcosa che mi ha fatto nascere qualcosa dentro; il suo rapporto con gli italiani è un lascito, fatto di amore di libertà. Un lascito che deve vivere, al di là della destra e della sinistra, al di là dei partiti e di tutto. E’ come un pugno allo stomaco, ma anche una carezza”. Poi ironizza: “Io ho 54 anni; mio padre quando è sceso in campo in politica ne aveva 58”. E conclude: “Io non voglio fare politica. Qualcosa di emotivo e sentimentale si è mosso, ma io non voglio e non faccio politica. Non solo perché non la voglio fare, non ne sarei in grado, ma soprattutto perché ad oggi non c’è n’è necessità. C’è un governo e c’è stabilità”. E a chi gli ha chiesto a quel punto chi potrebbe sostituire suo padre in Forza Italia, ha risposto: “Nessuno. Mai”.