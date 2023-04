Berlusconi, Pier Silvio: “Migliora, ammirato da sua forza e impegno”

Aprile 13, 2023

Milano, 13 apr. – (Adnkronos) – “Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo”. Così Pier Silvio Berlusconi, lasciando l’ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre, ricoverato in terapia intensiva da 9 giorni. “E’ uscito il bollettino, non mi addentro nelle questione mediche. E’ chiaro che è in un ambito intensivo, questo va tenuto in considerazione e rispettato” ha poi ricordato Pier Silvio Berlusconi, invitando i cronisti ad avere “cautela nel parlare e rispetto”.

“Vi voglio dire questa cosa perché mi viene dal cuore: sono ammirato dalla forza e l’impegno con cui mio papà, ancora una volta, sta lavorando per recuperare”, ha detto poi Pier Silvio Berlusconi sottolineando: “Adesso l’ho trovato di buon umore e ve lo dico veramente: è un esempio, perché si sta impegnando, è già in prospettiva con il suo pensiero”.