Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l’onore e la fortuna di aver vissuto tanti momenti insieme”. Sono le parole di cordoglio, affidate a Twitter, di Andrea Pirlo, ex centrocampista e perno fondamentale del Milan nei tanti successi raccolti dal 2000 in poi. “I tuoi preziosi insegnamenti resteranno sempre con me. Grazie Silvio mancherai Rip”.