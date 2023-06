Giugno 12, 2023

Roma, 12 (Adnkronos) – “Forza Italia? Un tema complicatissimo, ma è l’ultimo dei temi che in questo momento anche un addetto ai lavori come me si sente di dover affrontare”. Lo ha detto Matteo Renzi al Tg5 parlando di Silvio Berlusconi.

“Berlusconi era talmente fuori dagli schemi, quando muore un leader di un partito strutturato rifletti su cosa cambierà. Ma Berlusconi era quel partito, pensare adesso cosa potrà accedere mi sembra prematuro”, ha aggiunto il leader di IV.