Berlusconi: Renzi, ‘inclassificabile, un fuoriclasse in tutto quello che ha fatto’

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Inclassificabile. Un fuoriclasse in tutto quello che ha fatto. Era letteralmente un fuoriclasse”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video sui social parlando di Silvio Berlusconi.

“Ha rivoluzionato il sistema urbanistico delle città con Milano 2, poi il modello della Tv con Canale 5, poi il modello di partito con Forza Italia. Non si può non prendere atto che quest’uomo è stato capace di innovare in modo straordinario”, ha spiegato il leader di Iv.

“Ho alla mente i miei ricordi personali con lui, quando il patto del Nazareno lo abbiamo voluto e quando quel patto è saltato, che poi è stato anche l’inizio della mia fine dal punto di vista politico”, ha detto ancora Renzi sottolineando il fatto che Berlusconi “ha scritto una storia che si intreccia con quella dell’Italia”.