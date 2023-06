Giugno 13, 2023

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “C’è una legge in questo Paese che prevede che per gli ex presidenti del Consiglio che muoiono ci sia il funerale di Stato. Poi uno può dire cambiamo il regolamento, ma non è che l’abbiano fatto per Berlusconi”. Così Matteo Renzi a Tagadà su La7. “Montanari che con la legge ha un rapporto complicato, perché decide di seguirla solo quando gli fa comodo, ha deciso di non seguire una legge dello Stato. Se c’è una legge si deve rispettare”.