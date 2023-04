Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva

Aprile 8, 2023

Milano, 08 apr. – (Adnkronos) – Terza notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina.

Questa mattina, intanto, poco dopo le 8.30, è arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. A quanto si apprende da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia.