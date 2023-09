Berlusconi: Ronzulli (Fdi), ‘inaugurazione Belvedere palazzo Lombardia è omaggio’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Per un grande statista, per un grande uomo, un omaggio alla sua storia, a quello che ha rappresentato per l’intero Paese, era giusto e doveroso. Ed è ancora più significativo che questo riconoscimento sia avvenuto nel giorno del compleanno del presidente Berlusconi, un leader unico. Ringrazio il presidente Fontana e l’intera giunta regionale, per la grande sensibilità dimostrata nel rendergli omaggio”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in occasione dell’intitolazione all’ex premier del Belvedere di Palazzo Lombardia.

“Lui sapeva vedere orizzonti – prosegue – che quasi nessuno poteva anche lontanamente immaginare. Il panorama, un panorama come quello che abbraccia tutta Milano, non soltanto lo ammirava, ma lo creava. E’ successo nell’imprenditoria, nello sport, nella politica, decidendo di scendere in campo per il bene degli italiani e dell’Italia”, conclude.