Berlusconi: Russo, ‘ennesima lezione per tutti da uomo di statura’

24 Marzo 2024

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Gli ultimi appunti di Silvio Berlusconi ricordano a tutti quelli che la praticano o che ne sono appassionati che è ancora possibile pensarla in grande, parlando di guerra e pace, di libertà, di amore, di uguaglianza e del diritto che dovrebbe essere riconosciuto a ciascuno di essere considerato uguale agli altri e di vivere una vita dignitosa. La testimonianza umana offerta da Marina Berlusconi e dalla famiglia è una lezione per tutti, l’ennesima dimostrazione della statura dell’uomo -prima del leader politico- e che chi lo ha avversato ha fallito miseramente”. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera.