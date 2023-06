Giugno 14, 2023

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – “Quanta gente, quanto affetto, quante lacrime e sorrisi per te Silvio. E un impegno: non mollare, non arrendersi mai”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica su Instagram più foto e un video di piazza del Duomo a Milano gremita per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.