Berlusconi: Sangalli (Confcommercio), ‘lascia grande vuoto in politica ed economia italiana’

Giugno 12, 2023

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “La scomparsa di Silvio Berlusconi addolora profondamente prima di tutto a livello umano e lascia un grande vuoto nella politica e nell’economia italiana”. Così Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, sulla scomparsa del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Berlusconi “è stato un uomo di visione e un uomo del fare che passerà alla storia -afferma Sangalli-. In particolare, è stato capace di mettere al centro della vita politica e istituzionale del nostro Paese l’impresa come nucleo essenziale per produrre benessere e creare posti di lavoro”.