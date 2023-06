Berlusconi: sindaco Sesto S.Giovanni, ‘con suoi consigli vinsi ballottaggio centrodestra’**

Giugno 12, 2023

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “Questo è un momento triste. Ci ha salutato un grande uomo, una persona che ha lasciato un forte segno nelle istituzioni, nell’imprenditoria e nella politica, che ha combattuto per garantire la libertà e la democrazia in tutti i modi, pagandone anche molto spesso le conseguenze dal punto di vista giudiziario. Il centrodestra unito di oggi è il frutto del percorso da lui impostato negli ultimi 30 anni di storia politica, così come il bipolarismo e le tante battaglie e lotte fatte nelle istituzioni e nell’imprenditoria, che lasciano davvero un bellissimo ricordo”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco della cittadina milanese di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, commentando la morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all’età di 86 anni.

“Ricordo -dice Di Stefano- quando fui eletto sindaco, la prima volta, a Sesto San Giovanni, Berlusconi mi chiamò per invitarmi ad Arcore. In quella occasione mi diede un consiglio, dicendomi: “I cittadini sono attratti dal bello; riempi la città di fiori e di piante, mettila in ordine e lavora come se fossi un sindaco operaio. Fatti vedere sempre al lavoro e vedrai che ti riconfermeranno. Lo scorso anno, effettivamente, fui rieletto e lui mi chiamò per farmi i complimenti. Mi disse: ‘Non so se hai raccolto il mio consiglio che ti diedi 5 anni fa, ma evidentemente sei l’unico sindaco ad aver vinto ai ballottaggi. Abbiamo perso Monza, abbiamo perso Piacenza e Como. Evidentemente sei stato bravo ad interpretare i miei consigli’. Beh, fu un momento bello, di allegria. E certamente -conclude- devo riconoscere che Berlusconi era un uomo di una lungimiranza disarmante. Ed io conserverò sempre un bel ricordo di lui”.