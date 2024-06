Berlusconi: SocialData/Adnkronos, continua a stregare web, 54 mln interazioni social in 1 anno

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Resta star dei social Silvio Berlusconi. A un anno dalla sua scomparsa, la Rete continua a tributargli un interesse che non accenna a spegnersi né a placarsi, trasversale a tutti i maggiori social network. A fotografare l’interesse di Tik Tok, Facebook e compagnia è una ricerca realizzata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato tutti i post web e social dal 15 giugno 2023 -giorno successivo alle sfarzose esequie del Cavaliere al Duomo di Milano- al 10 giugno 2024.

Ebbene, la figura del fondatore di Forza Italia continua a far parlare sui social: solo su TikTok, negli ultimi 12 mesi, i contenuti che lo riguardano hanno prodotto 22 milioni di interazioni, con una media di quasi due milioni di ‘scambi’ al mese. Nel complesso sono stati rilevati oltre 440mila contenuti pubblici che menzionano la parola ‘Berlusconi’, testi che hanno generato nell’arco degli ultimi 12 mesi oltre 54 milioni interazioni tra like, commenti e condivisioni.