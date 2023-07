Berlusconi: Sorte (Fi), ‘di fronte a parole Marina tutti dovrebbero avere sussulto di indignazione’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “La verità è che, di fronte alle parole di Marina Berlusconi, chiare e inoppugnabili, tutti dovrebbero avere un sussulto di indignazione. Perché quanto sta accadendo è ripugnante e deprecabile da ogni punto di vista. Perseguitare con una delle accuse più infamanti un cittadino, un grande presidente del Consiglio, uno straordinario imprenditore e un uomo di pace, che ha lasciato un segno così grande nel nostro Paese, non può e non deve accadere. In gioco non c’è solo la dignità del nostro fondatore e presidente Silvio Berlusconi, che mai potrò essere scalfita, ma quella di ciascuno di noi. Ora è tempo di mettere mano a una seria riforma della giustizia e noi lavoreremo in Parlamento perché ciò avvenga presto”. Lo dichiara in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia.