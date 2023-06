Berlusconi: Zaccheroni, ‘è stato un visionario, ha fatto grandissime cose’

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto un rapporto rispettoso, non mi ha mai condizionato il modo di fare. In parte non lo condivideva, soprattutto la difesa a tre che in quel momento non usava quasi nessuno”. Sono le parole di Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, a Sky Sport nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi. “Lui aveva vinto tutto con in 4 difensori, quindi capivo il suo pensiero. Come presidente ha fatto grandissime cose, è stato un visionario, mi ha messo a disposizione tutto il possibile. È un uomo che conosceva bene le cose e soprattutto conosceva le persone che aveva davanti. Per il Milan ha fatto grandi cose -aggiunge Zaccheroni- anche oggi c’è ancora un po’ di lui nell’anima di questo Milan. Mi ricordo bene le bellissime parole che aveva pronunciato dopo la vittoria del nostro scudetto. Il mio arrivo al Milan? -conclude- Mi chiamò Galliani e disse che Braida sapeva che ero già d’accordo con l’Inter, ma un tentativo lo volevo fare lo stesso”.