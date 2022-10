Bianchi agli studenti: “Mare risorsa preziosa”

Ottobre 13, 2022

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) – “Il mare è la risorsa più preziosa che abbiamo, è la nostra storia è e deve essere il nostro domani. Non è più sufficiente, non basta più tutelare l’esistente. Bisogna rigenerare. Per questo abbiamo chiamato il nostro programma ‘RiGenerazione Scuola’, che significa rigenerazione dell’ambiente, ma anche della scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi in collegamento con i 300 studenti che partecipano oggi agli “Incontri del Mare”, a Lipari. “Una scuola che fa di più, che è più presente nell’ambiente, che studia e ricerca. Generalmente i Paesi vengono descritti per la capitale, invece, il nostro Paese va raccontato per i tanti piccoli borghi che fanno la vita della comunità del nostro Paese. Siate orgogliosi di questo, siate orgogliosi della vostra scuola, di vivere in un’isola, sul mare. È questo che possiamo chiamare lo ‘spirito di Lipari’, la consapevolezza della necessità di tutelare il mare e di rigenerarlo”.