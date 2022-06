Bianchini: “Penny vuole semplificare la vita dei consumatori”

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo nuovo logo è espressione di un percorso di cambiamento e non è assolutamente un puro esercizio estetico o creativo. Al contrario è un’evoluzione che parte dal nostro posizionamento sul mercato e che punta a semplificare la vita dei nostri consumatori offrendo una spesa giusta. Secondo Penny una spesa giusta è fatta di tanta freschezza, qualità e convenienza. Altro punto importante del nostro percorso è la vicinanza ai consumatori, una vicinanza fisica e relazionale. Siamo un negozio di prossimità e vogliamo essere vicini ai nostri clienti come Penny di quartiere”. Così Bruno Bianchini, strategic marketing director di Penny, in occasione della presentazione del nuovo logo che, da Penny Market, diventa ‘Penny, punto’. Il gruppo tedesco Rewe, attraverso Penny Italia, ha saputo e voluto investire nel Paese 60 milioni di euro rispettando la promessa fatta ai clienti di essere “il discount sotto casa per la spesa facile e di qualità ogni giorno”.

“Il nostro assortimento sugli scaffali -conclude Bianchini- è sempre più mirato rispetto alle diverse tipologie di clienti. Si va dalle famiglie smart fatte di giovani con figli che trovano in Penny una soluzione di spesa veloce, di qualità e conveniente puntando molto sui prodotti a marchio. I salutisti sono coppie sui 50 anni e rappresentano un target di clientela che cerca un’alimentazione equilibrata e predilige i prodotti del territorio. Infine, abbiamo i cosiddetti clienti digitali, trentenni che spesso vivono in famiglia che non programmano la lista della spesa e cercano più prodotti confezionati”.