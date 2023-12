Biathlon: Cdm, Jeanmonnot concede il bis nella pursuit di Oestersund e Vittozzi nona

Dicembre 3, 2023

Oestersund, 3 dic. – (Adnkronos) – Seconda vittoria consecutiva per Lou Jeanmonnot nella Coppa del mondo femminile di biathlon. La francese, regina nella sprint di sabato, si è regalata un altro trionfo con un finale imponente nella pursuit che ha chuso la tappa di Oestersund, nella quale ha preceduto di un soffio Franziska Preuss, che pareva avviata al successo, ma non ha fatto i conti con lo stato di forma della francese, unica della top ten odierna a non avere commesso errori al poligono di tiro. Completa il podio l’altra tedesca vanessa Voigt a 18″5, mentre le due azzurre di punta Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono difese con i denti, in una settimana in cui non erano al top della condizione, certamente non aiutate delle temperature polari di questi giorni. La sappadina, un errore al poligono, ha concluso al nono posto, mentre l’altoatesina è finita quattordicesima, sempre con un errore. Nelle trenta nonostante quattro errori ha concluso Rebecca Passler, ventinovesima, seguita da Samuela Comola 31esima con un errore, più distante Hanna Auchentaller con il 45° posto e quattro errori. Il prossimo appuntamento di coppa è previsto a Hochfilzen (Aut) da venerdì 8 a domenica 10 dicembre con sprint, pursuit e le staffette.