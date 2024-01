Biathlon: Cdm, Johannes Bø vince la short individual di Anterselva e Giacomel ottavo

Gennaio 18, 2024

Anterselva, 18 gen. -(Adnkronos) – Ottavo posto per Tommaso Giacomel nella Short Individual che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Anterselva, vinta dal detentore e leader di Coppa del Mondo Johannes Thingnes Bø. Alla Südtirol Arena il trentenne scandinavo ha saputo completare per la prima volta in stagione una gara individuale senza commettere errori al tiro, chiudendo i 15 chilometri in 37’28″0 per celebrare la vittoria numero 78 in carriera, dieci delle quali maturate proprio nella località altoatesina.

Due errori, uno in ciascuno delle due sessioni in piedi, hanno invece fatto lievitare a 1’36″1 il ritardo del fratello maggiore Tarjei Bø (0-1-0-1) che ha così completato la doppietta di famiglia, con il tedesco Johannes Kühn (0-0-0-2) sul terzo gradino del podio con un distacco di 1’44 dalla testa. In quarta piazza c’è ancora la Norvegia con Johannes Dale (0-2-0-1, +1’47″3), tallonato dallo svedese Martin Ponsiluoma (1-0-1-1, +1’58″6). Quattro errori al tiro, equamente spartiti tra le due sessioni in piedi, hanno condizionato l’ottima prova sugli sci di Tommaso Giacomel (0-2-0-2) che comunque riesce a mantenersi nella top10 con un ottavo posto a 2’37: significativo notare come il trentino delle Fiamme Gialle sia l’unico tra i primi venti di giornata a pagare quattro penalità.

“Forse nell’ultimo poligono ero un po’ troppo sicuro di me stesso visto che in questi ultimi giorni di allenamento praticamente in piedi non ho mai sbagliato – ha confessato il ventitreenne al traguardo – Mi sono tirato un po’ la zappa sui piedi. Un piazzamento nei dieci è comunque un buon risultato, ma ho buttato via qualcosa di più importante. Fisicamente mi sono sentito bene, anche su una neve faticosa per l’umidità: bene questo aspetto, ma non il tiro”. Tre errori al tiro quindi per Patrick Braunhofer (0-2-0-1) che raccoglie la 36esima piazza a 4’26 dal minore dei fratelli Bø, con Elia Zeni (3-0-0-0) appena al di fuori della zona punti per il 42esimo posto a 4’56.

“Oggi mi sono sentito davvero bene – sono le parole di Braunhofer – sono partito forte e nei giri centrali ho cercato di controllarmi un po’, per poi aumentare nel finale. Di questo sono contentissimo: nel mese di gennaio sono cresciuto gara dopo gara”. Il trentino Zeni si rammarica per i tre errori nel poligono d’apertura. “Rispetto alla taratura ho trovato una luce diversa e mi ha fatto commettere tre errori; sapevo comunque che in tanti avevano sbagliato e quindi non mi sono lasciato influenzare da questo”.

Giornata complicata al poligono per Didier Bionaz (0-2-1-3) e Lukas Hofer (3-1-2-2), rispettivamente 49esmo e 65esimo. “Partivo con altre ambizioni, lo confesso – sono state le parole del valdostano – L’errore al primo poligono mi ha un po’ condizionato: ero partito abbastanza convinto e credevo di aver lavorato bene fin lì. Peccato perchè le sensazioni erano buone e si poteva fare bene. Oggi con l’umidità il tracciato è diventato ancora più selettivo del consueto, considerando anche l’altura”. “Essere veloce sugli sci senza colpire i bersagli non serve in questo sport – è il commento di Lukas Hofer – Non riesco a capire cosa sia successo oggi, non so ancora darmi spiegazioni”.

Il rendimento sugli sci racconta comunque una condizione importante per gli azzurri: Hofer ha fatto segnare il terzo tempo assoluto facendo meglio di Giacomel (quinto) e Bionaz (undicesimo). Dopo la Short Individual, i fratelli Bø si confermano nel medesimo ordine al comando della classifica generale con 761 e 668 punti mentre Tommaso Giacomel sale al nono posto (423) consolidando il primato nella graduatoria under 25. Venerdì 19 gennaio ad Anterselva è in programma la gara femminile sulla distanza di 12,5 chilometri, con partenza alle 13:40.