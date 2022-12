Biathlon: Cdm, Norvegia e Svezia dominano le staffette a Kontiolahti, attardati gli azzurri

Dicembre 1, 2022

Kontiolahti, 1 dic. – (Adnkronos) – Parla norvegese la staffetta maschile che ha aperto la terza giornata di competizioni valevoli per la Coppa del mondo sulla pista di Kontiolahti (Fin). Il quartetto composto da Vetle Sjaastad Christianesn/Sturla Laegreid/Tarjei Boe/Johannes Boe, con un totale di 7 ricariche e 0 giri di penalità, ha preceduto sul traguardo con il tempo di 1h19’26” la Germania (0+8), che schierava JustusStrelow/Johannes Kuehn/Benedikt Doll/Roan Rees, staccata di 43″9. Al terzo posto la Francia (0+9) di Eric Perrot/Fabien Claude/Emilien Jacquelin/Quentin Fillon Maillet a 1’05″9. Nella top ten sono presenti anche Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Slovenia, Lituania, Ucraina e Svezia. Quindicesima posizione per l’Italia (0+10) che ha proposto Patrick Braunhofer/Tommaso Giacomel/Daniele Cappellari/David Zingerle, in ritardo di 4’56″1 dai vincitori.

Nella gara femminile successo per la squadra svedese composta da Linn Persson/Anna Magnusson/Hanna Oeberg/Elvira Oeberg, che ha fissato il cronometro sull’ 1h14’59″8, frutto di una prova terminata con 6 ricariche e 0 giri di penalità. Seconda, ancora una volta, la Germania con Anna Weidel/Sophia Schneider/Vanessa Voigt/Denise Herrmann-Wick, attardate di 28″ (0+6). Chiude il podio, a 31″5 di distacco la Norvegia di Karoline Knotten/Ida Lien/Ragnhild Femsteinevik/Ingrid Tandrevold, con appena 3 ricariche utilizzate e 0 giri di penalità.

Ha terminato in nona posizione il quartetto azzurro (1+9) che vedeva tra le sue fila Samuela Comola/Lisa Vittozzi/Michela Carrara/Rebecca Passler, a 3’23″3 dalla squadra vincitrice. Da sottolineare, ancora una volta, la buonissima prestazione di Vittozzi: la carabiniera sappadina ha mostrato la confidenza e la velocità di rilascio al tiro, già messe in mostra nella gara individuale del giorno precedente.