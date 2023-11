Biathlon: Cdm, Norvegia vince la staffetta di Oestersund e azzurri quinti

Novembre 30, 2023

Oestersund, 30 nov. -(Adnkronos) – Pronostico rispettato nella staffetta maschile di Oestersund, vinta dalla Norvegia davanti a Francia e Germania. Il quartetto composto da Endre Stroemsheim/Tarjei Boe/Johannes Boe/Vetle Christiansen ha completato il pwercorso in 1h14’28″4 con sette errori al poligono, davanti al team Eric Perrot/Emilien Jacquelin/Fabien Claude/Quentin Fillon Maillet per 20″6, con i transalpini che hanno sfruttato 11 riceriche, senza giri di penalità. Completa il podio la Germania di David Zobel/Philipp Nawrath/Benedikt Doll/Johannes Kuehn, terza a 50″5 con un giro di penalità e sedici ricariche.

Gara in crescendo per la squadra azzurra, quinta al traguardo (con sedici ricariche), per pochi metri dietro all’Austria. Didier Bionaz, schierato al lancio, ha dato il cambio a Elia Zeni in ottava posizione, diventata settima quando è entrato in scena Tommaso Giacomel. Il recupero è arrivato nella frazione conclusiva, con Lukas Hofer che ha realizzato il terzo tempo di frazione con il quale è risalito di una posizione. Il prossimo appuntamento a Oestersund è fissato con la sprint femminile di venerdì 1 dicembre alle ore 14.45, nella quale dovrebbe essere presente anche Lisa Vittozzi, in miglioramento dopo il forfeit della staffetta femminile causa un leggero stato influenzale.