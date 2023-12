Biathlon: Cdm, tedesco Nawrath vince la sprint di Oesterdund e tre azzurri in top-20

Dicembre 2, 2023

Oestersund, 2 dic. – (Adnkronos) – Seconda vittoria per la Germania in altrettante gare nella Coppa del mondo maschile di biathon. Dopo il successo di Roman Rees nell’individuale di domenica 26 novembre, è stato Philipp Nawrath a imporsi nella sprint di Oestersund con il tempo di 24’02″0 ma soprattutto senza nessun errore al poligono di tiro. Per il trentenne tedesco si tratta del primo trionfo della carriera sul circuito maggiore, alle sue spalle i battuti di giornata sono i norvegesi Tarjei Boe a 18″7 e Vebjoern Soerum a 19″8, anch’essi precisissimi con la carabina.

Buon risultato di squadra della squadra azzurra, che mette Didier Bionaz al tredicesimo posto con un bel 0 e Tommaso Giacomel quattordicesimo, anche se con due errori. Il trentino ha confermato di avere qualche particolare da sistemare al tiro e al tempo stesso un brillante stato di forma sugli sci stretti. Segnali positiv anche da Lukas Hofer, diciannovesimo con due errori, per la pursuit domenicale (ore 16.00) si è qualificato anche Elia Zeni, 42simo con un errore a 2’09″6, mentre non ce l’ha fatta Patrick Braunhofer, 81simo con due errori a 3’44″7.