Biathlon: Cdm, Vittozzi terza nella sprint di Lenzerheide

Dicembre 14, 2023

Lenzerheide, 14 dic. -(Adnkronos) – Lisa Vittozzi inaugura la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon con un podio. La campionessa azzurra, infatti, ha centrato il terzo posto nella sprint femminile di Lenzerheide (Svizzera), disputata sulla distanza dei 7.5 km. La gara ha visto trionfare la francese Justine Braisaz-Bouchet (22:13.0), riuscita a tagliare il traguardo con il tempo di 22:13.0. Alle sue spalle si sono piazzate la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (+12.2) e la sappadina (+17.2) che, oltre alla solita precisione chirurgica al poligono (doppio zero), ha mostrato anche una ritrovata brillantezza sugli sci. Per lei è arrivato il terzo podio della stagione sul massimo circuito dopo i due ottenuti nell’opening di Östersund (Svezia): il terzo posto nella staffetta mista e il primo posto nell’individuale. Il risultato odierno, inoltre, ha consentito a Vittozzi di scalare una posizione nella classifica generale in cui, in virtù dei 309 punti totali, attualmente occupa il secondo gradino dietro alla sopracitata Tandrevold (346 punti).