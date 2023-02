Biathlon: Hofer chiude anzitempo la stagione

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – Lukas Hofer chiude anzitempo la stagione. Il carabiniere altoatesino, che ha saltato tutte le tappe sinora disputate di Coppa del mondo, rientrando solamente per un paio di apparizioni nei recenti Mondiali di Oberhof, ha deciso in accordo con lo staff tecnico e la Commissione Medica Fisi di fermarsi qui, per guarire definitivamente dall’infiammazione ai tendini tibiali. Al prossimo apputamento previsto a Nove Mesto (Cze) da giovedì 2 a domenica 5 marzo ci saranno così Didier Binaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer in campo maschile e Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler fra le donne. In programma sprint, pursuit e staffette.