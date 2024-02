Biathlon: Mondiali, Vittozzi e Giacomel argento nella staffetta singola mista

Febbraio 15, 2024

Nove Mesto, 15 feb. -(Adnkronos) – Italia d’argento nella staffetta singola dei Mondiali di biathlon di Nove Mesto, grazie ancora ad una Lisa Vittozzi, precisa al tiro e velocissima sugli sci, la vera star della rassegna iridata in Repubblica Ceca, supportata brillantemente da un ritrovato Tommaso Giacomel, velocissimo sugli sci e veloce anche nel rimediare agli errori del primo poligono e poi a trovare uno zero rapido nel secondo. L’Italia chiude al secondo posto con 5 ricariche complessive e 24″8 di ritardo dalla Francia ma davanti alla Norvegia, che si deve accontentare del bronzo.

Lancio un po’ contratto per Tommaso Giacomel che usa 4 ricariche, 2 per turno e va a dare il cambio a Lisa Vittozzi, che in questo Mondiale sta sfoggiando una sicurezza e una velocità impressionanti. Con due zero, Vittozzi risale dal 14/o al terzo posto. Tocca di nuovo a Giacomel che riprende fiducia e non sbaglia più, riuscendo a mantenere la terza posizione e recuperando qualche secondo su Norvegia e Francia al comando.

L’ultimo cambio di Vittozzi comincia con una ricarica a terra, ma la sappadina non perde granché e rimane terza a 27 secondi da Tandrevold, che prova a sganciarsi da Jeanmonnot. L’apoteosi è l’ultimo poligono di Vittozzi, che chiude i cinque bersagli e passa in seconda posizione, sfruttando il giro della penalità della Norvegia, mentre la Francia vola verso l’oro. Tandrevold si incolla alle spalle di Vittozzi nell’ultimo giro ed è una battaglia di nervi. Finché arriva il lungo sprint finale dove Vittozzi mette in mostra il suo strepitoso stato di forma e stacca la norvegese di 3 secondi chiudendo seconda. Ora, con tre medaglie tricolori già al collo, e tutte e tre con Vittozzi protagonista, arriva l’appuntamento con le staffette di sabato.