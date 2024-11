Biathlon: stella norvegese Bö si ritirerà nel 2026

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – La stella norvegese del biathlon Johannes Thingnes Bö ha dichiarato che concluderà la sua carriera di successo dopo la stagione 2025-2026, caratterizzata dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in Italia. Bö ha dichiarato al podcast Extrarunde che ha intenzione di vincere quante più gare e titoli possibili nelle sue ultime due stagioni, con la prossima che inizierà il 30 novembre. “Non continuerò dopo il 2026. Che io abbia cinque, sei o sette ‘bocce di cristallo’ di Coppa del Mondo, o 85, 90 o 100 vittorie non avrà importanza allora. La data è fissata”, ha detto. “Quindi devo raggiungere tutto ciò che è possibile fino ad allora”.

Bö ha vinto 76 gare di Coppa del Mondo, con solo il connazionale Ole Einar Björndalen davanti con 93 nello sport, e la Coppa del Mondo generale cinque volte. È a pari merito con Björndalen per il record di 20 titoli mondiali, un traguardo che può superare a febbraio in Svizzera, e ha 38 medaglie ai mondiali in generale. Può anche migliorare il suo bottino olimpico di cinque ori, due argenti e un bronzo 2026 a Milano-Cortina d’Ampezzo. “Quando invecchi, è una grande motivazione. Ottenere il maggior numero di vittorie è il sogno di ogni atleta”, ha detto. Bö ha spiegato che vuole trascorrere più tempo con sua moglie e i suoi due figli dopo la sua carriera. “Il biathlon assorbe così tanta energia per me, la mia famiglia e soprattutto per mia moglie”, ha detto Bö.