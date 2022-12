Biathlon: World team Challenge Auf Schalke, Giacomel-Wierer in gara il 28 dicembre

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Con Lukas Hofer ancora fermo per qualche giorno ai box a causa dell’infiammazione ai tendini tibiali che lo hanno costretto a saltare le prime tre tappe di Coppa del mondo, sarà Tommaso Giacomel a prendere il posto del carabiniere altoatesino al fianco di Dorothea Wierer nel tradizionale appuntamento di fine anno con il Biathlon World Team Challenge Auf Schalke, che si disputa alla Veltins Arena di Gelsenkirchen mercoledì 28 dicembre, dopo due edizioni che sono state svolte a causa del Covid a Ruhpolding e senza pubblico.

Giacomel, ventiduenne di Vipiteno delle Fiamme Gialle, si è messo in evidenza nella prima parte di stagione con una serie di ottimi piazzamenti, culminati con il sesto posto nella pursuit di Hochfilzen e il nono nella pursuit di Le Grand Bornand. In gara dieci coppie che si sfideranno a partire dalle ore 17.15 in una prova al poligono, seguita da una mass start e dalla pursuit conclusiva.