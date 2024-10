Bibbiano: Guerini, ‘dopo assoluzione ex sindaco, Lega, M5S e FdI si scusino con lui’

12 Ottobre 2024

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – – “Dopo l’assoluzione dell’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti dovremmo in tanti, io compreso, chiedergli scusa per non essere riusciti a stare abbastanza vicini a lui e alla sua comunità. Ma, per dignità e correttezza, ritengo che dovrebbero chiedergli scusa anche i partiti, Lega, Movimento 5stelle e Fratelli d’Italia, che allora ne fecero un caso di propaganda raggiungendo livelli al limite dello sciacallaggio. Difficile dimenticare, in quei mesi, gli attacchi ripetuti e di volume sempre più alto al grido di ‘Parlateci di Bibbiano’”. Lo ha detto il deputato Pd Lorenzo Guerini, rispondendo ai giornalisti sull’assoluzione ieri di Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano.