Biella: Conte, ‘denuncia tardiva Campana frutto politica arrogante, no a cittadini serie A e B’

Gennaio 5, 2024

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Un operaio si fa problemi prima di denunciare un politico. È il frutto più amaro di una politica arrogante, che si crede onnipotente e trasmette ogni giorno la sensazione che ci siano cittadini di serie A e di serie B. Una politica che ferma treni dove vuole perché deve scendere il Ministro. Una politica che non paga mai per i suoi sbagli. Una politica che premia amici e familiari. Una politica che porta armi a una festa con le famiglie e se parte uno sparo pensa di farla franca. Una politica che reintroduce i vitalizi per i politici mentre dice no al salario minimo per i lavoratori sottopagati e taglia sostegni per le famiglie che vivono ai margini, in condizione di povertà assoluta. Non arrendiamoci a questo degrado”. Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando le dichiarazioni di Luca Campana, l’uomo di 31 anni rimasto ferito la notte di capodanno da un colpo esploso dalla pistola del deputato di Fdi Emanuele Pozzolo.