Biella: Pd, ‘nuova interrogazione su Delmastro, Nordio risponda’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Dopo l’interrogazione dello scorso agosto per la festa nella caserma Salaris di Biella, presentiamo nuovamente un’interrogazione ai ministri Nordio e Piantedosi, che ancora una volta riguarda il sottosegretario Delmastro e la sua delega alle carceri. Delmastro è infatti coinvolto per l’ennesima volta in una situazione, l’ormai famosa festa di Capodanno di Rosazza, che per elementi e contesto che quotidianamente emergono nelle ricostruzioni di stampa, richiederebbe da parte del governo un immediato accertamento dei fatti che ogni giorno appaiono più inquietanti”. Lo dichiarano i senatori del Pd in commissione Giustizia Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando e Walter Verini.

“Per questo – proseguono – è quanto mai urgente un chiarimento, ad esempio rispetto a quali rapporti Delmastro intrattenga con settori della polizia penitenziaria vicini al suo partito e se non si stiano scambiando delega e ruolo con attività di propaganda di partito. Questa volta attendiamo una riposta dal ministro Nordio che non può continuare a trincerarsi nel silenzio rispetto alle azioni del suo sottosegretario che appare manifestamente inadeguato rispetto al ruolo che ricopre”.