Bielorussia: Lukashenko giura da presidente, inizia il suo settimo mandato

25 Marzo 2025

Minsk, 25 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Alexander Lukashenko ha prestato giuramento come presidente della Bielorussia, iniziando così il suo settimo mandato, dopo aver vinto elezioni contestate dall’opposizione, che le ha ritenute irregolari e fraudolente. Al potere da più di tre decenni, Lukashenko si è insediato con una solenne cerimonia presso il Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, alla quale erano presenti numerosi alti funzionari governativi e numerosi ospiti. Durante la cerimonia, il presidente ha assicurato che sarà “leale al popolo” e “rispetterà e proteggerà i diritti e le libertà della popolazione”.

La Bielorussia “ha scelto ancora una volta l’indipendenza e un futuro con fiducia. Non permetteremo a nessuno di cancellare il segno del popolo bielorusso nella storia. La Bielorussia è diventata sempre più forte – ha aggiunto il presidente – nonostante coloro che hanno venduto la propria patria per un paio di prestiti nel 2020″. “La metà del mondo sogna una presunta dittatura come quella del nostro Paese”, ha osservato Lukashenko in tono ironico, prima di precisare che il governo non permetterà che queste idee vengano usate “per distruggere” il Paese.