Bielorussia: Lukashenko grazia cittadino tedesco condannato a morte

30 Luglio 2024

Minsk, 30 lug. (Adnkronos) – Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha graziato il cittadino tedesco Rico Krieger, condannato a morte. Lo ha riferito l’agenzia statale Belta, citando il servizio stampa del capo dello Stato. Il 20 luglio, il tribunale regionale di Minsk aveva condannato a morte Krieger, giudicato colpevole ai sensi di sei articoli del codice penale bielorusso, tra cui terrorismo, attività mercenaria, cooperazione con i servizi di intelligence di uno stato straniero implicanti azioni dannose per la sicurezza nazionale della Bielorussia, attività sotto copertura, danni intenzionali alle comunicazioni, che potrebbero portare alla morte di una persona, a un incidente, a incidenti e ad altre conseguenze gravi. Krieger avrebbe combattuto in Ucraina come parte di un battaglione internazionale.