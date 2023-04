Bielorussia: sono almeno 1.500 i prigionieri politici

Aprile 28, 2023

Minsk, 28 apr. (Adnkronos) – Il numero totale di prigionieri politici in Bielorussia ha raggiunto quota 1.500. Lo rende noto l’organizzazione bielorussa non governativa per i diritti umani Viasna, secondo cui, soltanto la scorsa settimana, altri 11 bielorussi sono stati vittime di processi motivati ​​politicamente.

L’attivista bielorussa Volha Harbunova ha suggerito che il numero di prigionieri politici in Bielorussia è probabilmente almeno di tre volte superiore. Anche perché i familiari dei detenuti a volte sono riluttanti a confermare che le detenzioni dei loro parenti sono “motivate politicamente” per paura che le loro condizioni carcerarie o la durata della pena detentiva possano peggiorare ulteriormente.

“Coloro che sono attualmente in carcere – ha aggiunto – potrebbero non sopravvivere a causa di condizioni di detenzione disumane, delle torture e delle violenze subite”.