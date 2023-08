Bimba scomparsa: tra perquisiti genitori Kata e altri familiari**

Agosto 5, 2023

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Le perquisizione eseguite nell’ambito delle indagini della Dda di Firenze sulla scomparsa della piccola Kataleya, nei confronti di terzi non indagati, a quanto si apprende, hanno riguardato anche i genitori della bambina, il nonno e due zii paterni, uno zio materno e la moglie di quest’ultimo.

Questa mattina, intanto, sono scattate misure cautelari in carcere, emesse dal giudice per le indagini preliminari di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, nei confronti di quattro peruviani, fra i quali lo zio materno di Kata scomparsa nel primo pomeriggio del 10 giugno scorso, per reati commessi all’interno dell’ex hotel Astor di via Maragliano. Nei loro confronti le accuse sono di estorsione, tentativi di estorsione e rapina, tra il novembre 2022 e il 28 maggio 2023, e di tentato omicidio tentato e lesioni gravi, commessi lo stesso 28 maggio 2023, ai danni di occupanti della struttura.