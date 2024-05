Bioera: procura Milano ribadisce richiesta fallimento per ex società Santanché

6 Maggio 2024

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – La procura di Milano ribadisce la richiesta di liquidazione giudiziale per Bioera (già presieduta dalla ministra del Turismo Daniela Santanché) le cui misure protettive, nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, sono scadute lo scorso 24 aprile, ma il giudice della seconda sezione civile del tribunale, Francesco Pipicelli, ha acconsentito alla richiesta dei legali e concesso i termini a difesa rinviando così l’udienza al prossimo 22 maggio.

Resta sotto il cappello delle misure protettive, invece, Ki Group Holding: sull’ex gruppo della senatrice di Fratelli d’Italia pende un’istanza di liquidazione giudiziale, ossia il vecchio fallimento.

Per la ministra Santanché la procura di Milano, tre giorni fa, ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dell’Inps in un filone del caso Visibilia per la gestione della cassa integrazione nel periodo Covid. Un’altra istanza di rinvio a giudizio attende la senatrice per l’accusa di falso in bilancio, contestata ad altre 16 persone e tre società del gruppo editoriale.