Birra Messina Cristalli di sale protagonista del menù delle feste

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Birra Messina Cristalli di sale è protagonista del menù delle feste. D’altronde su Instagram, l’hashtag #ChristmasBeer sfiora i 100mila post. La tendenza trova radici nella tradizione e nella cultura di tutto il mondo dagli Stati Uniti all’Australia passando per la Scandinavia. Fino al secolo scorso, infatti, era consuetudine portare un bicchiere di birra e un piatto di porridge all’elfo di Natale (chiamato Nisse) per esprimere gratitudine. A questa usanza, oggi si unisce la curiosità di andare oltre i luoghi comuni per fare spazio ad una nuova prospettiva del gusto e rendere la birra l’ingrediente versatile e gourmet che fa la differenza a tavola.

Proprio per incontrare la curiosità dei consumatori, Birra Messina ha chiesto al food influencer Marco Giarratana, siciliano doc, di ideare un menù delle feste con quattro ricette facili da replicare e perfette da condividere con le persone più care. Sformato di cavolfiore con fonduta di formaggio di capra, Risotto con taleggio, nocciole e riduzione di birra, Brasato alla birra con purè di patate e Panettone con zabaione alla birra.

Il menù di Marco Giarratana trova la sua ispirazione nel gusto di Birra Messina cristalli di sale. Pensata per essere un omaggio alla Sicilia, Birra Messina cristalli di sale è una ricetta inedita che racchiude in sé le note autentiche della Sicilia, ed è ideale per un pubblico che cerca una birra diversa dalle altre, ma facile da bere. Nasce dalla passione e dal lavoro dei mastri birrai che hanno selezionato un ingrediente inaspettato: i cristalli di sale di Sicilia. E’ una lager di puro malto 5 gradi alcol, dal colore dorato, luminoso e con una naturale opalescenza. I cristalli di sale aiutano a sviluppare la percezione dei sapori in bocca esaltando al palato gradevoli note floreali e sensazioni fruttate. Questa birra è prodotta solo con malti chiari che vengono uniti a un luppolo esclusivo. Birra Messina cristalli di sale è una birra bilanciata e strutturata con una delicata punta di sapidità e una grande morbidezza, rotondità e finezza di gusto.