BlackRock: chiude maxi acquisizione Gip per 12,5 mld dollari

Gennaio 12, 2024

Roma, 12 gen. – (Adnkronos) – BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo con più di 10 mila miliardi di asset gestiti, ha accettato di acquistare la società di private equity Global Infrastructure Partners per circa 12,5 miliardi di dollari in contanti e azioni. Lo riferisce il Wall Street Journal ricordando come quella di GIP, che possiede e gestisce società di energia, trasporti, acqua e rifiuti, inclusa una quota nell’aeroporto londinese di Gatwick, è la più grande condotta da BlackRock dal 2009, quando acquisi’ le attività di gestione patrimoniale di Barclays.

L’operazione prevede il pagamento di 3 miliardi di dollari in contanti e 12 milioni di azioni proprie, per un valore di circa 9,5 miliardi di dollari in base al prezzo di chiusura di giovedì. GIP è posseduta in maggioranza dai suoi sei soci fondatori, che diventeranno collettivamente tra i maggiori azionisti di BlackRock acquisendo circa l’8% delle azioni in circolazione, secondo fonti riportate dal Wsj. Cinque dei sei soci fondatori si uniranno a BlackRock: fra loro l’amministratore delegato Bayo Ogunlesi che entrerà nel consiglio di amministrazione del gestore patrimoniale dopo avere lasciato la posizione nel cda di Goldman Sachs.

Con l’operazione GIP, BlackRock acquisisce un gestore di fondi infrastrutturali con circa 100 miliardi di dollari in gestione e 80 miliardi di dollari di entrate combinate dalle società in portafoglio. L’accordo dovrebbe essere finalizzato nel secondo o terzo trimestre dell’anno: in seguito BlackRock fonderà le attività di Global Infrastructure Partners assieme alla sua divisione attiva sulle infrastrutture, puntando alla creazione del secondo gestore di infrastrutture a livello globale con oltre 150 miliardi di dollari di asset in gestione, dietro solo a Macquarie Infrastructure. Appena tre giorni fa BlackRock aveva annunciato la cancellazione di 600 posti, ovvero il 3% della sua forza lavoro globale, in un processo di “riallocazione delle risorse”.