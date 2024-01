Blitz attivisti contro la Gioconda al Louvre, lanciata zuppa sul vetro

Gennaio 28, 2024

Parigi, 28 gen. (Adnkronos) – Attivisti francesi per il clima hanno gettato zuppa sulla protezione del quadro della Gioconda al Museo del Louvre di Parigi. Il video della loro azione è stato diffuso sul web. Due giovani donne hanno lanciato la sostanza e poi hanno superato i cordoni di protezione per declamare il loro discorso, prima di essere isolate dal resto della sala dal personale della sicurezza.

L’azione è stata rivendicata dagli attivisti del collettivo ‘Riposte Alimentaire’ hanno giustificato la loro azione con il desiderio di promuovere “il diritto ad un’alimentazione sana e sostenibile”. Il lancio della zuppa viene presentato come “il calcio d’inizio (di una) campagna di resistenza civile, che porta con sé una richiesta chiara, vantaggiosa per tutti: sicurezza sociale per un’alimentazione sostenibile”.

Immediatamente il museo ha evacuato la stanza in cui si trova il dipinto e ha avviato le operazioni di pulizia. L’opera di Leonardo da Vinci, presentata dal 2005 dietro un vetro protettivo, è stata più volte vittima di atti vandalici. Nel maggio 2022, è stata “bersagliata” con una torta alla crema. Lo sponsor di questa azione ha cominciato a gridare: “Ci sono persone che stanno distruggendo la Terra (…) Tutti gli artisti, pensate alla Terra. Ecco perché l’ho fatto. Pensa al pianeta”.